‘Meerderheid ondernemers mist steun Den Haag’

Zo’n twee derde van de ondernemers voelt zich niet gehoord door politiek Den Haag. Ze vinden dat ze in hun groei worden geremd door doorgeschoten regeldrang. Ook missen ze inlevingsvermogen bij de beleidsmakers. Als voorbeeld worden “strafmaatregelen” in de vorm van klimaatwetgeving genoemd.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van financieringsplatform October onder ruim duizend ondernemers bij het midden- en kleinbedrijf. Vooral ondernemers in de logistieke sector, de detailhandel en de bouw willen meer begrip van de overheid. Volgens directeur Luuc Mannaerts van October worden deze sectoren hard geraakt door digitalisering en klimaatverandering.

Een op de zes zakenlui geeft het ondernemersklimaat in Nederland een onvoldoende, mede vanwege onbegrip in Den Haag. Verder denken bijna zes op de tien ondernemers dat zakendoen in andere Europese landen makkelijker is dan in Nederland.