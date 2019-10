Afslankkuur voor Brussels Airlines

Brussels Airlines gaat de komende jaren inkrimpen, maar zonder gedwongen ontslagen. De vakbonden kregen dat woensdag te horen van de directie.

Doel is de luchtvaartmaatschappij tegen 2022 winstgevender te krijgen zodat er weer kan worden geïnvesteerd. Het in 2016 door Lufthansa ingelijfde bedrijf telt momenteel ruim 4200 werknemers. Een deel van hen zal worden gevraagd vrijwillig te vertrekken, maar met wat voor regeling is nog onduidelijk.

In hoeverre het aantal vluchten en vliegtuigen wordt afgeslankt is ook nog onhelder. De directie gaat de komende maanden kijken welke bestemmingen mogelijk het veld gaan ruimen. Pas dan kan meer gezegd worden over het personeel.

Lufthansa schrapte in juni plannen om de activiteiten van Brussels Airlines onder te brengen bij budgetdochter Eurowings.