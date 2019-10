Gemengd beeld op afwachtende beurzen

De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit. Op het Damrak ging detacheerder Brunel in de uitverkoop na een winstalarm. Heineken werd lager gezet na een teleurstellend kwartaalbericht. De handelsupdate van AkzoNobel viel wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguuur 0,2 procent in de min op 575,01 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 859,48 punten. De beurs in Frankfurt won een fractie en Parijs verloor 0,4 procent. Londen dikte 0,4 procent aan.

Brunel raakte 22,5 procent aan waarde kwijt bij de kleinere bedrijven. De detacheerder kwam niet alleen met een winstwaarschuwing maar liet ook weten de stekker te trekken uit zijn onderdeel Brunel Industrial Services in Texas, dat verlieslatend was.

In de AEX stond Heineken onderaan met een min van 2,6 procent. De bierbrouwer ziet aanhoudende wisselvalligheid bij de verkopen in een aantal markten waar het actief is en heeft zijn winstverwachting aangescherpt. Chipmachinemaker ASML zakte 1,2 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments.

AkzoNobel (plus 2,2 procent) behoorde tot de kopgroep. De verfproducent voerde afgelopen kwartaal de winst met een bijna een kwart op, vooral dankzij kostenbesparingen. Ook gaat Akzo meer eigen aandelen inkopen. Takeaway won 0,6 procent. Het maaltijdbestelbedrijf blijft achter zijn voorgenomen fusie met het Britse Just Eat (plus 1 procent) staan. Techbedrijf Prosus mengde zich dinsdag in de strijd rond Just Eat met een hoger bod op het Britse bedrijf.

SwedBank zakte 5 procent in Stockholm. De door witwaskwesties geplaagde Zweedse bank zag de winst afgelopen kwartaal flink dalen. Het Zweeds-Zwitserse technologieconcern ABB klom 3,6 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. Het Franse supermarktconcern Carrefour zag de verkopen in het derde kwartaal verder stijgen en won 2,3 procent. PSA steeg 2 procent na een goed ontvangen kwartaalbericht van de Franse eigenaar van Peugeot, Citro├źn en Opel.

De euro was 1,1114 dollar waard, tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 53,91 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,9 procent tot 59,18 dollar per vat.