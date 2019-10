Draghi trekt zich verdeeldheid ECB niet aan

Vertrekkend president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) vindt dat zijn nalatenschap niet is aangetast door de recente kritiek van andere ECB-bestuursleden. De preses die bekendstond als vurig voorstander van ruim monetair beleid kondigde vorige maand nog een nieuw stimuleringspakket aan. Onder meer Klaas Knot, het hoofd van De Nederlandsche Bank (DNB), liet zich daarover ongekend hard uit.

“Het is niet de eerste keer dat men het openlijk oneens is met het ECB-beleid”, verdedigde Draghi met een lach. “Monetaire beslissingen overal in de wereld gaan altijd gepaard met meningsverschillen.” Vervolgens nam hij uitgebreid de tijd om de notulen van de vorige ECB-vergadering voor te lezen. Achter de meeste beleidspunten schaarde zich toch “een significante meerderheid van de leden”, aldus Draghi.

Terugblikkend is Draghi vooral trots op hoe hij en zijn collega’s bij de ECB vastberaden vasthielden aan het mandaat om inflatie net onder de 2 procent te houden. “Ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk aan het mandaat te voldoen.” Van Christine Lagarde, die het stokje van Draghi volgende maand overneemt, wordt juist verwacht dat ze het mandaat van de ECB kritisch onder de loep neemt. Zij woonde donderdag voor het eerste de ECB-vergadering bij.