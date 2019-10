Fietsenwebsite krijgt boete van ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan de webwinkel boomfietsen.nl, waar fietsen werden verkocht. Volgens de toezichthouder werden klanten onjuist geïnformeerd.

Zo ontvingen zij onvoldoende informatie over de manier waarop zij hun aankoop konden annuleren en over de kosten die zij moesten betalen als zij hun aankoop terugstuurden. Ook was het niet duidelijk op welk moment de aankoopverplichting werd aangegaan.

De waakhond merkt op dat de eigenaar van boomfietsen eerder actief was met fietsenwebsites als bikedepot.nl, actie-fiets.nl en onze-fiets.nl. Die sites werden na interventie van de ACM aangepast. De eigenaar “was dus op de hoogte van de regels toen hij de website boomfietsen.nl lanceerde”, zo klinkt het.