MAX 737-problematiek raakt winst Southwest

Het Amerikaanse Southwest Airlines blijft achtervolgd worden door de problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen die om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond worden gehouden. De kwestie zadelde de luchtvaartonderneming afgelopen kwartaal ook weer op met de nodige extra kosten. Daardoor verdampte veel van de winst.

De onderneming sloot het kwartaal ondanks de problemen af met een recordwinst van 659 miljoen dollar, geholpen door kostenbesparingen. Het verplicht aan de grond houden van de toestellen zorgde voor een kostenpost van 210 miljoen dollar. Southwest is nog altijd met Boeing in conclaaf over een schadevergoeding.

De kwartaalomzet kwam uit op een recordbedrag van 5,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging van 1,1 procent op jaarbasis. Ook in het slotkwartaal van dit jaar rekent Southwest op verdere omzetgroei.

Southwest raamde de schade als gevolg van de 737 MAX-kwestie dit jaar al op 435 miljoen dollar. De onderneming verwacht dat de problemen ook volgend jaar voor de nodige extra kosten zullen zorgen.