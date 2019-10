Modehuis Hermès weerstaat onrust in Hongkong

De maker van luxe modeartikelen Hermès heeft in het afgelopen kwartaal aanzienlijk meer verkocht in Azië. Waar branchegenoten duidelijk last hadden van de maandenlange protesten in Hongkong, rapporteerde het Franse modehuis de sterkste omzetgroei voor een kwartaal in zes jaar tijd.

De totale opbrengsten bij Hermès dikten met ruim 18 procent aan tot meer dan 1,7 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen was sprake van een toename van 15 procent. Aziatische landen, met uitzondering van Japan, waren wederom de sterkste groeimarkten voor de maker van de zogeheten Kelly- en Birkin-tassen. Hier steeg de omzet met bijna 20 procent.

Andere luxeconcerns gaven deze cijferperiode juist te kennen te lijden onder de onrust in Hongkong, dat wegens de toestroom van welvarende Chinese toeristen doorgaans een belangrijk markt is. De chaos noopte het Duitse modehuis Hugo Boss onlangs de verwachtingen voor heel het boekjaar te verlagen.