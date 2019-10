Renault voorziet sterkere krimp automarkt

De wereldwijde automarkt krimpt dit jaar waarschijnlijk harder dan gedacht. Dat voorziet automaker Renault, die onlangs ook al zijn eigen financiële prognoses naar beneden bijstelde.

Volgens het Franse concern wordt de markt dit jaar waarschijnlijk 4 procent kleiner. Eerder rekende Renault nog op een min van 3 procent. In Europa zal de vraag naar auto’s waarschijnlijk met 1 procent afnemen, vergeleken met een eerdere voorspelling van een vlakke markt. De autoverkopen gaan de laatste tijd gebukt onder afzwakkende economische groei en steeds strengere milieueisen.

Renault waarschuwde onlangs al dat de eigen omzet en winstmarge dit jaar waarschijnlijk lager uitkomen dan vorig jaar. Ook is Renault meer geld kwijt om aan alle regels te voldoen. Afgelopen kwartaal zag het bedrijf de opbrengsten met bijna 2 procent terugzakken tot ruim 11 miljard euro. Renault bracht met dik 852.000 stuks ruim 4 procent minder auto’s aan de man. Onder meer het wegvallen van de verkopen in Iran in augustus vorig jaar drukte op de verkoopcijfers.