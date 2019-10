Rentebesluit en cijfers beheersen beursweek

Beleggers staan opnieuw voor een drukke beursweek die in het teken staat van het rentebesluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Die verlaagt naar verwachting de rente opnieuw. Verder blijft de aanhoudende brexitonduidelijkheid de aandacht van handelaren vasthouden en komen weer tientallen bedrijven in binnen- en buitenland met kwartaalcijfers naar buiten.

De Federal Reserve komt dinsdag en woensdag bijeen voor zijn beleidsvergadering. Op die laatste dag volgt ook het rentebesluit waarbij economen in doorsnee rekenen op een verlaging met een kwart procentpunt naar tussen de 1,5 en 1,75 procent. Dat zou de derde renteverlaging van dit jaar zijn na eerdere stappen van de Fed in juli en september.

Ook buiten het rentebesluit is er het nodige macro-economische nieuws. Zo komen er deze week Nederlandse producentenprijzen, cijfers over de Duitse werkloosheid en de inflatie en de economische groei in de eurozone. Vanuit de Verenigde Staten is de blik behalve op de Fed vooral gericht op het banenrapport dat aan het einde van de week verschijnt. De lange staking van tienduizenden werknemers van autofabrikant General Motors vertekenen daar de cijfers naar verwachting wel flink.

De brexitperikelen gaan ook deze week weer door. Het is nog altijd onduidelijk of de deal die premier Boris Johnson met de Europese Unie bereikte wordt aangenomen of dat er verkiezingen komen in het Verenigd Koninkrijk. Ook is het nog afwachten of en voor hoe lang de brexitdeadline die donderdag verloopt wordt verschoven.

Aan het bedrijvenfront openen deze week AEX-fondsen als medisch technologiebedrijf Philips, vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, olie- en gasbedrijf Shell, ING en informatieleverancier Wolters Kluwer de boeken. Verder komt ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM met cijfers, net als een reeks kleinere bedrijven als toeleverancier voor de chipindustrie ASMI, bouwbedrijf Heijmans, fitnessketen Basic-Fit en detacheerder Brunel.

Elders in Europa geven onder meer de Britse bank HSBC, olie- en gasbedrijf BP, Nivea-maker Beiersdorf, levensmiddelenbedrijf Mondelez, cosmeticamaker L’Oréal en Deutsche Bank een inkijkje in het financiële reilen en zeilen. Vanuit de VS komen cijfers van bedrijven als Google-moeder Alphabet, farmaceuten Merck en Pfizer, koffieketen Starbucks en techreus Apple.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 583,81 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 867,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen zakte 0,1 procent. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.958,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent, tot 3022,55 punten, dicht bij zijn recordslot van eind juli. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 8243,12 punten.