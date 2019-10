China en Europa geven winst Carlsberg impuls

Bierproducent Carlsberg is positiever gestemd over de winst die het dit jaar verwacht te behalen. Met name dorstige Chinezen en Europeanen geven de resultaten van de Denen extra glans. Daartegenover zijn de prestaties in Rusland minder.

Carlsberg verwacht dat de operationele winst dit jaar 10 procent zal stijgen. Eerder ging het concern uit van 8 tot 9 procent. De prestaties in China en West-Europa bestempelde de brouwer als solide. Deze waren ook ruim voldoende om te compenseren voor zwakte in Rusland.

Carlsberg maakt meer details bekend bij de cijferpublicatie over het derde kwartaal. Die staat voor 31 oktober op de rol.