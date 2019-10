‘Toekomst Thomas Cook Nederland nog onzeker’

De toekomst van het failliete Thomas Cook Nederland is nog steeds ongewis. Dat zei de curator van de reisorganisatie, die nog steeds gesprekken voert met potentiële kopers. Zij verwacht in ieder geval voor het einde van deze week geen nieuwe ontwikkelingen in het verkoopproces.

Vorige week al liet de curator weten dat zich tien tot enkele tientallen geïnteresseerden hebben gemeld voor de boedel van de touroperator. Het zou gaan om zowel buitenlandse als Nederlandse partijen. De curator wil nu niet ingaan op het aantal mogelijke kopers. Ook wil ze verder niks kwijt over de vordering van het verkoopproces.

De Nederlandse tak van Thomas Cook ging eind september failliet. Onderdelen van het Thomas Cook-concern in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels in andere handen overgegaan. Het vakantie-imperium was een van de grootste reisconcerns ter wereld en viel om na het mislukken van een reddingsplan.