Winstval voor Britse bank HSBC

De Britse bank HSBC heeft de winst in het derde kwartaal fors zien dalen. Het financiële concern werd geraakt door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de onlusten in Hongkong, terwijl ook de brexitonzekerheden een rol speelden.

Het internationaal opererende HSBC verdient het merendeel van zijn geld in de regio groot-China. De bank zag de winst voor belasting in de verslagperiode met 18 procent kelderen tot 4,8 miljard dollar. Daarmee kwam het resultaat lager uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De omzet zakte met 2 procent tot 13,3 miljard dollar. Een belangrijke doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen in 2020 werd losgelaten.

HSBC sprak in een toelichting van uitdagende omstandigheden en voorziet in de komende kwartalen significante afschrijvingen, omdat het de minder renderende activiteiten onder de loep gaat nemen. Daarover komen meer details naar buiten bij de jaarcijfers in februari.