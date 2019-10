Vattenfall heeft de wind in de rug

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft in het derde kwartaal de omzet verder opgevoerd. Het bedrijf, dat sinds begin deze maand in Nederland de naam Nuon niet meer gebruikt, zag vooral veel vooruitgang bij door windmolens opgewekte stroom. Ook met het steeds verder uitschakelen van kolencentrales was er progressie.

De omzet steeg met 12 procent tot 35,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend is dat ongeveer 3,3 miljard euro. Onder de streep hield Vattenfall daar 6,7 miljard kroon van over. Dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog 1,8 miljard kroon.

Die stijging is grotendeels te danken aan de verkoop van een meerderheidsbelang in een stadsverwarmingsnet in Hamburg aan de gemeente. Verder profiteerde Vattenfall ook van hogere stroomprijzen.