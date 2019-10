VolkerWessels steelt show op Damrak

VolkerWessels was dinsdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Grootaandeelhouder Reggeborgh wil het bouwbedrijf helemaal in handen krijgen en dat deed de koers van het aandeel flink opveren. Beleggers kregen daarnaast weer een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 581,82 punten. De MidKap leverde 0,2 procent in tot 874,55 punten. Parijs won 0,2 procent, Frankfurt was vrijwel vlak en Londen daalde 0,3 procent.

VolkerWessels kreeg er bij de kleinere fondsen 18,6 procent aan beurswaarde bij, tot 21,00 euro. Reggeborgh doet een bod van 21,75 euro per aandeel, inclusief het interim-dividend. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft al 63,6 procent van de aandelen in handen. Als Reggeborgh slaagt in zijn opzet zal VolkerWessels vermoedelijk weer van de beurs verdwijnen. De onderhandelingen zijn evenwel nog in een beginstadium. Volgens analisten van Kepler Cheuvreux zou het bod van Reggeborgh aan de lage kant zijn.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam ging maaltijdbestelbedrijf Takeaway 4 procent omlaag, waarmee het de grootste daler was. Europese maaltijdbedrijven als Just Eat en Delivery Hero werden tot 1,7 procent lager gezet na teleurstellende cijfers van de Amerikaanse branchegenoot GrubHub. Het aandeel GrubHub, dat ook een notering heeft in Frankfurt, kelderde ruim 44 procent.

In de AEX ging industrieel toeleverancier Aalberts 3,8 procent onderuit na een adviesverlaging door ABN AMRO. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield leverde 1,2 procent in na een handelsbericht.

Verder gaven fabrikant van laadpalen Alfen (plus 3,8 procent) en maker van elektrische componenten Neways Electronics (min 5,5 procent) een kijkje in de boeken. In Frankfurt verloor Deutsche Börse 2,4 procent na tegenvallende resultaten van de beursuitbater. Olie- en gasconcern BP zakte 3,8 procent in Londen na een forse winstdaling in het derde kwartaal.

De euro noteerde 1,1107 dollar, tegen 1,1097 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd iets goedkoper op 55,79 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 61,84 dollar.