‘Bestuur PSA akkoord met fusie met Fiat Chrysler’

Het bestuur van het Franse autoconcern PSA, met merken als Peugeot, Citroën en Opel, heeft ingestemd met een voorstel voor een fusie met branchegenoot Fiat Chrysler. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. PSA bevestigde eerder op de dag te praten over een samensmelting. Het bestuur van Fiat Chrysler buigt zich later op de dag over de plannen.

Een samenvoeging van de twee ondernemingen zou een autogigant creëren met een waarde van zo’n 49 miljard dollar. De deal zou volledig in aandelen afgehandeld worden en PSA-baas Carlos Tavares wordt genoemd als topman van het fusiebedrijf.

Eerder dit jaar werd er nog gesproken over een mogelijke krachtenbundeling van Fiat Chrysler en het eveneens Franse Renault. Dat fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in was geslaagd steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars.

De laatste jaren is Fiat Chrysler vrijwel voortdurend op zoek geweest naar mogelijkheden om de investeringsruimte te vergroten. Het Amerikaanse Ford en General Motors kregen ook al eens te maken met avances van Fiat Chrysler, maar zij gingen niet op fusievoorstellen in. Ook de naam Peugeot is in dit verband al eens gevallen. In het voorjaar gingen er nog berichten dat Fiat Chrysler en PSA in gesprek waren over een samenwerking in Europa, om de investeringskosten voor nieuwe modellen te beperken.