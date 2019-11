Goede voortgang VS en China over handelsdeal

De Verenigde Staten en China hebben goede voortgang geboekt in gesprekken over een voorlopige handelsdeal. Dat maakten beide landen bekend na gesprekken tussen de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin enerzijds en de Chinese vicepremier Liu He anderzijds.

De Amerikanen noemde de gesprekken “constructief” en lieten weten dat er op allerlei vlakken voortgang was geboekt. De gesprekken zouden nu op een lager niveau doorgaan. China stelde dat er in principe overeenstemming was bereikt over de deal.

De VS en China zijn dicht bij het bereiken van een gedeeltelijk akkoord. Dat zou mogelijk deze maand al getekend kunnen worden als de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping elkaar ontmoeten tijdens een top van landen rond de Stille Oceaan. Die zou in de Chileense hoofdstad Santiago worden gehouden, maar is afgelast vanwege voortdurende onrust in het Zuid-Amerikaanse land. Of Trump en Xi elkaar nu ergens anders ontmoeten is nog niet duidelijk.