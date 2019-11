Italië staat verbreken Ilva-deal niet toe

Italië accepteert niet dat staalbedrijf ArcelorMittal het contract rond de Ilva-fabriek in Tarente verbreekt. Dat heeft een overheidsfunctionaris gezegd. Arcelor wil af van de huurovereenkomst en de voorgenomen koop van de staalfabriek in Zuid-Italië omdat die onder de huidige omstandigheden niet rendabel te maken is.

ArcelorMittal stuurde brieven naar de overheidscommissie die de verkoop van de fabriek begeleidt en naar de bonden. De onderneming zegt niet anders te kunnen nu de Italiaanse regering een belangrijke milieugarantie voor de fabriek heeft ingetrokken. Die garantie gaf ArcelorMittal juridische bescherming tegen vervolging voor het vervuilende milieueffect. Volgens het bedrijf was dat een belangrijke voorwaarde in het huur- en aankoopcontract.

Naast de ingetrokken milieugarantie verwijst ArcelorMittal ook naar een besluit van de rechter in Tarente over hoogovens. Eén hoogoven zou daardoor in december dicht moeten gaan. Volgens het staalbedrijf zouden dan ook de andere twee hoogovens uit dezelfde overwegingen dicht moeten. Dat maakt het runnen van de fabriek vrijwel onmogelijk, concludeerde het concern.

De eenzijdige beslissing van ArcelorMittal om de contracten te verbreken heeft volgens de Italiaanse regering geen wettelijke basis. Verschillende ministers kwamen maandag bijeen voor spoedoverleg over de kwestie.

ArcelorMittal kwam in 2017 als beste partij uit de bus voor de redding van de fabriek en de sanering van de omgeving. De afspraak met de Italiaanse overheid was dat de fabriek eerst verhuurd wordt aan het staalconcern en pas over een paar jaar zou ArcelorMittal de volledige eigenaar worden.

llva, de grootste staalfabriek van Europa, is al decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling van de omgeving en gezondheidsklachten bij omwonenden.