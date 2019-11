Luchtvaartconcern IAG tempert verwachtingen

IAG, het moederconcern van onder meer British Airways, Iberia en Vueling, is somberder geworden over zijn groeivooruitzichten. Het concern verwacht dat zijn capaciteitsgroei in de komende drie jaar fors onder druk komt te staan vanwege de zwakke vooruitzichten voor de mondiale economie.

IAG rekent nu voor dat zijn capaciteit, gemeten naar het aantal gevlogen kilometers maal het aantal stoelen in een vliegtuig, met 3,4 procent per jaar toeneemt tussen 2020 en 2022. Eerder werd uitgegaan van een jaarlijkse 6 procent groei in de periode tussen 2019 en 2023.

De verwachte vertraging heeft ook een weerslag op de winstprognose, aldus het concern. IAG denkt nu de winst per aandeel met 10 procent per jaar op te kunnen voeren in plaats van de eerdere verwachting van een toename van 12 procent.