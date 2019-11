Nikkei hoger dankzij exportbedrijven

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag hoger geëindigd. Een daling van de Japanse yen bood steun aan de beurshandel en hielp de belangrijke exportbedrijven vooruit. Beleggers keken verder uit naar de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag in New York zal houden. Ook ging de aandacht uit naar de aanhoudende antiregeringsprotesten in Hongkong.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk met een winst van 0,8 procent op 23.520,01 punten. De makers van industriële materialen Nitto Denko en Unitika behoorden tot de sterkste stijgers met plussen van respectievelijk 5,2 en 6,4 procent. Elektronicabedrijf Alps Alpine steeg 3,7 procent. De Japanse automaker Nissan Motor won 1 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalresultaten.

De Hang Seng-index in Hongkong toonde licht herstel en noteerde tussentijds 0,5 procent hoger. Een dag eerder verloor de hoofdindex meer dan 2,5 procent door het toenemende geweld bij de protesten in de stad. De beurs in Shanghai ging iets omlaag en de Kospi in Seoul won 0,6 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,3 procent in de min.