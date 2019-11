AEX over breed front omhoog

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. De hoop op een handelsakkoord keerde weer terug op de beursvloeren nadat economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow had verklaard dat Washington en Peking een deal naderen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 597,89 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 896,92 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

ArcelorMittal profiteerde van het handelsoptimisme en was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,9 procent. Het staalbedrijf mag daarnaast van het hooggerechtshof in India de overname van zijn failliete branchegenoot Essar Steel afronden. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,2 procent.

Nedap zakte 2,8 procent bij de kleinere bedrijven na een handelsupdate. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, verwacht dat de omzet in heel 2019 zal uitkomen op een vergelijkbaar niveau als in 2018. Eerder werd nog gerekend op groei.

In Stockholm kelderde SEB 14 procent. Een Zweeds tv-programma claimt informatie te hebben over de betrokkenheid van de Zweedse bank bij het witwassen van geld in de Baltische staten. Telecombedrijf BT zakte 2,3 procent. Labour-leider Jeremy Corbyn wil een netwerkonderdeel van het bedrijf nationaliseren als hij de verkiezingen wint.

Subsea 7 en Saipem wonnen 3,5 en 2 procent na berichten over een mogelijke fusie tussen de twee Europese oliedienstverleners. De Nederlandse branchegenoten Boskalis, Fugro en SBM Offshore stegen tot 1,6 procent in Amsterdam. De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk won 1,4 procent in Kopenhagen na publicatie van definitieve kwartaalcijfers.

De euro was 1,1018 dollar waard tegen 1,1016 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 56,82 dollar. Brentolie noteerde vlak op 62,28 dollar per vat.