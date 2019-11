Beursweek in teken van handel en macro’s

De aankomende beursweek staat naar verwachting vooral in het teken van geopolitieke ontwikkelingen en macro-economisch nieuws. Beleggers zullen met name gespitst zijn op nieuws van het handelsfront dat iets kan zeggen over de waarschijnlijkheid op een spoedige handelsdeal met China. Aan het macro-front zijn het vooral de notulen van de Federal Reserve en van de Europese Centrale Bank (ECB) die onder de loep worden genomen.

Vrijdag sloten de beurzen hoger na opmerkingen van Amerikaanse zijde over de voorgang van de onderhandelingen met China. Dit weekend sprak het Chinese ministerie van Handel na een telefoontje op het hoogste niveau op zaterdag van een “constructief” gesprek. Een akkoord is er echter nog niet. Ook is er nog geen nieuws over de Amerikaanse importheffingen op Europese auto’s. Beleggers houden ook de protesten in Hongkong en Chili in de gaten.

Woensdag komt de Fed met zijn notulen naar buiten van de meest recente beleidsvergadering. Toen werd besloten de rente een stapje te verlagen. Beleggers zullen speuren naar hints over toekomstig monetair beleid. Dat geldt ook voor de notulen van de ECB die een dag later worden vrijgegeven. Beleggers krijgen verder publicaties te verwerken over consumentenvertrouwen in Europa en de VS, Duitse economische groei en verschillende inkoopmanagersindexen.

De week begint maandag met een nagenoeg lege agenda. Het cijferseizoen is nu ook in Europa grotendeels voorbij. In Amsterdam komen gedurende de week enkele kleinere fondsen met kwartaalberichten, zoals Hal, Lucas Bols en Tie Kinetix. Elders in Europa wordt gekeken naar onder meer Easyjet, ThyssenKrupp en Rémy Cointreau. In de Verenigde Staten gaat staan onder meer Campbell Soup en Home Depot op de rol.

Vrijdag sloten de beurzen in Europa en de Verenigde Staten hoger, mede door optimisme over een handelsdeal. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de plus op 598,96 punten. De MidKap dikte 1 procent aan tot 901,68 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. De Amerikaanse aandelenbeurzen eindigden met nieuwe records.