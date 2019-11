HP wijst samensmelting met Xerox af

Computer- en printerfabrikant HP heeft het ongevraagde overnamebod van kopieermachine- en printerfabrikant Xerox afgewezen. Xerox liet onlangs zijn interesse blijken in het veel grotere HP, waar het in aandelen en contanten ruim 33 miljard dollar voor overheeft. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.

Maar HP stelt in een verklaring dat, na gesprekken met financiƫle en juridische adviseurs, het bestuur unaniem tot de conclusie is gekomen dat het bod de waarde van de onderneming niet goed weergeeft. Ook wijst het op de schuldenberg die een deal zou opleveren.

De internationale markt voor print- en kopieerapparatuur staat al enige tijd onder druk, door de beweging van bedrijven naar de cloud en andere internetdiensten. HP worstelt al tijden op de markt voor personal computers, benoemde recent een nieuwe topman en snijdt hard in zijn personeelsbestand om kosten te besparen. De printdivisie van de onderneming, momenteel een belangrijke winstbron, ziet de opbrengsten ook afnemen

De activistische investeerder Carl Icahn liet recent weten een groot voorstander van het samengaan van de twee Amerikaanse bedrijven te zijn. Icahn heeft een belang van 10,6 procent in Xerox. Ook is hij aandeelhouder van HP, met een belang van iets meer dan 4,2 procent. De 83-jarige miljardair zag grote kostenvoordelen bij een samensmelting. “De combinatie is een no-brainer”, zo liet hij aan zakenkrant The Wall Street Journal weten. “Ik geloof zeer sterk in de synergieĆ«n.”