‘Boeing krijgt tientallen 737 MAX-orders’

Vliegtuigbouwer Boeing heeft op de luchtvaartshow in Dubai tientallen orders ontvangen voor zijn geplaagde 737 MAX-toestellen. Dat zeggen ingewijden dinsdag.

Boeing heeft de geruchten niet bevestigd. Een van de kopers is het Turkse SunExpress, dat een order plaatste voor tien 737 MAX-vliegtuigen. Deze kosten zo’n 1,2 miljard dollar per stuk. Ook de Indiase prijsvechter SpiceJet zou vliegtuigen hebben besteld. De vliegmaatschappij zei eerder al te onderhandelen over een order. De omvang van de order bracht het Indiase bedrijf niet naar buiten.

De 737 MAX wordt op last van luchtvaartautoriteiten wereldwijd aan de grond gehouden, nadat in korte tijd twee van die vliegtuigen waren gecrasht. Dat gebeurde in Indonesiƫ en Ethiopiƫ. De vliegrampen werden mede veroorzaakt door software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Boeing is bezig met een update. Naar verwachting van het bedrijf kunnen de vliegtuigen pas rond maart volgend jaar weer de lucht in.