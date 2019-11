IATA: autoriteiten verdeeld bij aanpak 737 MAX

Luchtvaartautoriteiten wereldwijd hebben nog geen gezamenlijke aanpak geformuleerd om de Boeing 737 MAX-vliegtuigen terug de lucht in te krijgen, na twee fatale crashes met het type in korte tijd. Die verdeeldheid ondermijnt het publieke vertrouwen in de veiligheid van de luchtvaartindustrie, aldus topman Alexandre de Juniac van luchtvaartorganisatie IATA in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens De Juniac moeten luchtvaarttoezichthouders één lijn kiezen als het gaat om veiligheidscertificaten voor de 737 MAX. Anders is dat gehele certificatieproces gefragmenteerd, terwijl veiligheid in de luchtvaart juist is gebouwd op unanimiteit onder autoriteiten, stelt de IATA-voorzitter.

De 737 MAX wordt sinds maart wereldwijd aan de grond gehouden, na crashes in Indonesië en Ethiopië. De vliegrampen werden veroorzaakt door software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Boeing is bezig met een update. Naar verwachting kunnen de vliegtuigen pas rond maart volgend jaar weer de lucht in.