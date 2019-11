VS willen regels rond bioscopen schrappen

Grote Hollywood-studio’s mogen in de Verenigde Staten mogelijk binnenkort weer bioscoopketens bezitten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil een ruim zeventig jaar oude regel die dat verbiedt laten schrappen. Die zogeheten Paramount-regels uit 1948 waren bedoeld om de macht van de filmstudio’s in te perken.

Voor het ingaan van de Paramount-regels waren filmstudio’s vaak eigenaar van bioscopen en konden hen op die manier dwingen films te draaien die ze eigenlijk niet wilden vertonen. Ook verkochten de studio’s vaak meerdere films als één pakket aan bioscopen. Daarbij werden de filmhuizen gedwongen minder populaire films af te nemen om ook grote kaskrakers te mogen draaien. In dat systeem hadden de studio’s dus alle touwtjes in handen, van filmproductie tot distributie. Dit was allemaal in het voordeel van de studio’s, waaronder bijvoorbeeld Paramount.

Volgens justitie zijn de Paramount-regels inmiddels achterhaald, vooral met het oog op de komst van populaire streamingsdiensten zoals Netflix. Het besluit van het ministerie werd aangekondigd door het hoofd van de mededingingsdivisie, Makan Delrahim.