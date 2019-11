Webwinkels willen ‘DigiD’ voor online aankopen

Er moet een betere methode komen waarmee klanten via internet veilig aankopen kunnen doen, vergelijkbaar met de DigiD bij de overheid. Dat vinden onder meer belangenorganisaties als Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org en de ANVR, de brancheorganisatie in de reiswereld. Ze vragen het kabinet om een publiek online identificatiemiddel.

Identificatie is een kerntaak van de rijksoverheid, vinden ze. “Bij overheidsinstanties gebeurt dat door middel van de DigiD, maar die is vooralsnog niet beschikbaar voor het bedrijfsleven en dat is een gemiste kans”, aldus de organisaties in een brief aan minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

“Er ontstaat zo een fundamenteel en onwenselijk verschil tussen fysiek en digitaal handelen. Bovendien werkt de overheid identiteitsfraude in de hand en lopen Nederlandse ondernemers financiĆ«le kansen mis”, aldus een woordvoerster van Thuiswinkel.org. De organisatie is verantwoordelijk voor 70 procent van alle online consumentenbestedingen in Nederland, waaronder reizen, kleding en elektronica.