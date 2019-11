Gemiddelde huizenprijs flink lager in oktober

De gemiddelde prijs die Nederlandse huizenkopers in oktober betaalden voor een koopwoning viel in oktober flink lager uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. Gemiddeld werd 307.336 euro neergeteld, een kleine 7000 euro minder dan in september. De gemiddelde huizenprijs piekte in augustus toen die 316.183 euro bedroeg.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Die prijsstijging is even groot als de maand ervoor.

In oktober werden 15.717 woningen verkocht. Dat is ongeveer een zesde minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van dit jaar verruilden 174.589 woningen van eigenaar, een daling van ruim 3 procent ten opzichte van 2018.