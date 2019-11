Geen doorstart voor Thomas Cook Nederland

Thomas Cook Nederland maakt geen doorstart. TUI Nederland heeft wel een aantal domeinnamen en klantendatabases uit de boedel van het failliete reisconcern overgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het webadres neckermann.nl en het merk Vrij Uit.

Volgens de curator bleek een echte doorstart van de Nederlandse tak van het omgevallen Britse bedrijf niet mogelijk. Zij heeft de afgelopen tijd met verschillende geïnteresseerde partijen gesproken. Er was al collectief ontslag aangevraagd voor de circa tweehonderd medewerkers. De curator zal de betrokken klanten nog om toestemming vragen voor de overdracht van hun gegevens aan TUI.

Onderdelen van het Thomas Cook-concern in Belgi├ź, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn eerder wel in andere handen overgegaan. Dat ging vooral om reisbureaus, waar andere partijen nog mee verder wilden. Maar in Nederland beschikte Thomas Cook al sinds 2011 niet meer over eigen reisbureaus.

Het vakantie-imperium was een van de grootste reisconcerns ter wereld en viel om na het mislukken van een reddingsplan. Enkele honderdduizenden vakantiegangers werden door het faillissement getroffen.

TUI was betrokken bij de hulp aan Nederlandse Thomas Cook-reizigers. Veruit de meeste Nederlanders hebben hun vakantie kunnen afmaken als gepland. Klanten die hun vakantie al geboekt en deels betaald hadden, hebben bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een claim kunnen indienen en ontvangen hun geld terug.