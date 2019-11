Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. De bank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. Een woordvoerster van Rabobank bevestigde berichtgeving van het Financieele Dagblad over de kwestie.

De zegsvrouw benadrukt dat bij de jaarcijfers over 2018 van de bank al wel melding is gemaakt van de kwestie. Als een klant in de laagste risicoklasse komt, betekent dit dat een bank er op zich niet meer naar om hoeft te kijken. Bij de middencategorie moet de klant elke drie jaar opnieuw door de molen en bij de hoogste risicoklasse moet dat ieder jaar gebeuren.

Voor april 2020 moeten de dossiers opnieuw zijn doorgelicht. Rabobank heeft flink meer mensen aan het werk gezet om dit voor elkaar te krijgen. In totaal houden bij Rabobank in Nederland circa 2200 mensen zich louter bezig met de monitoring van klanten en andere vormen van toezicht. Internationaal zijn dat er nog eens 600.