Rusland doet mee met elektrische auto’s

Rusland stapt in de elektrische automarkt en begint in het eerste kwartaal van het komend jaar met de productie van de Zetta, een naam die staat voor Zero Emission Terra Transport Asset. Minister van Industrie Denis Mantoerov zei dit tegen persbureau Tass. De driedeursauto zou 560 kilometer kunnen rijden voor die opnieuw moet worden opgeladen en omgerekend circa 6400 euro gaan kosten.

De elektrische auto is vooralsnog vrijwel afwezig in Rusland, waar de afstanden groot zijn en de infrastructuur niet op deze voertuigen is ingesteld.

Toch wordt het niet de eerste Russische elektrische auto. De Russische uitvinder en ingenieur Hippolyte Romanov (1864-1944) ontwierp en produceerde een elektrische auto in 1899, die de bijnaam ‘de koekoek’ kreeg. Drie jaar later lanceerde hij een elektrische bus die twintig passagiers kon vervoeren. Een plan van de gemeente Sint-Petersburg om met die busjes voor openbaar vervoer te gaan zorgen is nooit uitgevoerd.