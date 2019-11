Rustige opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers trekken zich op aan bemoedigende berichten over het handelsoverleg tussen China en de VS. Wel blijft de kwestie Hongkong, waar de meningen van de economische grootmachten over uiteenlopen, een punt van zorg.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie lager op 28.056 punten. De brede S&P 500 stond eveneens iets lager op 3134 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg marginaal naar 8634 punten.

Volgens de Chinese overheid is een “consensus bereikt” over het beslechten van een aantal pijnpunten in het handelsconflict met de VS. Ondertussen heeft Peking de Amerikaanse ambassadeur in China gevraagd om zich uit te spreken tegen de Amerikaanse inmenging in de kwestie Hongkong waar protesten al maanden voor onrust zorgen.

Het Chinese Alibaba beleefde een prima debuut op de beurs in Hongkong waar het 2 procent won. De aandelen van de webwinkelreus in New York stonden in de vroege handel 0,4 procent lager.

Intel kwam amper van zijn plek. De chipreus zou de opties bekijken voor zijn connected home-divisie, waaronder een verkoop. Leverancier van software en systemen HP Enterprise verloor 6,7 procent na cijfers.