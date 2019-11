Xerox gaat aandeelhouders HP direct benaderen

Kopieermachinefabrikant Xerox gaat de aandeelhouders van HP direct benaderen in een poging die computer- en printerfabrikant alsnog in te lijven. Dat staat in een open brief aan de overnameprooi. Onlangs wees HP een ongevraagd overnamebod van Xerox nog af.

Die beslissing “tart de logica”, schrijft topman John Visentin van Xerox. Hij ziet in de koersreactie van de aandelen HP en Xerox op het bod bewijs dat beleggers wel degelijk heil zien in een combinatie van de twee branchegenoten. Tegelijkertijd beschuldigt hij de top van HP van misleidende verklaringen over het overnamevoorstel van Xerox. “Hoewel u onze ‘agressieve’ tactieken misschien niet op prijs stelt, bieden we onze excuses niet aan”, zegt Visentin verder.

Xerox liet onlangs zijn interesse blijken in het veel grotere HP, waar het in aandelen en contanten ruim 33 miljard dollar voor overheeft. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen. Visentin stelt dat Xerox en HP met gebundelde krachten meer financiƫle armslag hebben voor innovatie. Vernieuwing is volgens hem belangrijk, nu de markt voor kantoorapparatuur onder druk staat door de toenemende populariteit van cloud- en internetdiensten.