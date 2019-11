Gemengd slot op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag gemengd de handel uit gegaan. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor optimisme. Beleggers reageerden daarnaast op macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

Op het Damrak kroop de AEX-index weer richting de 600 puntengrens. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 598,37 punten. Eerder deze maand werd de 600 punten al even aangetikt. De laatste keer dat de AEX boven dat niveau wist te sluiten, was echter op 22 mei 2001. De MidKap verloor 0,5 procent tot 882,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen 0,4 procent. Parijs leverde 0,1 procent in.

De Amerikaanse economische groei in het derde kwartaal werd opwaarts bijgesteld tot 2,1 procent op jaarbasis, van een eerder geraamde 1,9 procent. Die bijstelling kan van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Bij de hoofdfondsen won Philips 0,6 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft een manier ontdekt om longkanker in vroegtijdig stadium op te sporen. Adyen ging 0,9 procent omhoog. De betalingsdienstverlener gaat ook betalingen verwerken voor het Deense modemerk GANNI. Speciaalchemiebedrijf DSM daalde daarentegen 0,6 procent na een adviesverlaging door Bernstein.

In de MidKap eindigde PostNL vlak. Het postbedrijf verkoopt het onderdeel PostNL Communicatie Services aan Paragon Customer Communications.

Elders in Europa trok onder meer Capgemini de aandacht. Het bedrijf zakte bijna 2 procent in Parijs. Volgens de activistische investeerder Elliott is het bod van 3,6 miljard euro van de Franse IT-dienstverlener op branchegenoot Altran (plus 0,3 procent) te laag.

British American Tobacco (BAT) won dik 3 procent in Londen. De Britse tabaksgigant heeft zijn omzetverwachting voor de tak die zich bezighoudt met e-sigaretten verlaagd vanwege de vapingcrisis in de Verenigde Staten. Wel werden de winstverwachtingen gehandhaafd.

De euro was 1,1001 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden 1,1 procent minder op 57,76 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,8 procent, tot 63,74 dollar per vat.