Wall Street scherpt records aan

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag weer met records de handel uitgegaan. De stemming werd opnieuw gesteund door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Ook leefde er optimisme door nieuwe signalen die wijzen op aanhoudende economische groei in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 28.164,00 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3153,63 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent naar 8705,18 punten.

President Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden en dat een handelsdeal een kwestie van tijd is. Er kwam verder een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. De groei werd opwaarts bijgesteld tot 2,1 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 1,9 procent. Ook waren er nieuwe gegevens over de consumentenbestedingen en er kwam een zogeheten Beige Book van de Federal Reserve.

Computer- en technologieconcern Dell zakte ruim 5 procent, na een omzetwaarschuwing voor het lopende boekjaar. Het bedrijf wijst op een zwakkere vraag vanuit het bedrijfsleven naar servers vanwege de politieke en economische onzekerheid.

Vliegtuigbouwer Boeing leverde 1,5 procent in. Luchtvaartautoriteit FAA verklaarde scherper te willen controleren bij het terug de lucht in sturen van de 737 MAX-toestellen van Boeing. De FAA is plan elk toestel individueel te inspecteren voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.

Het aandeel Microsoft (plus 0,2 procent) reageerde verder nauwelijks op een speculatief bericht dat het interessant zou zijn voor het concern om persbureau Bloomberg over te nemen, nu miljardair Michael Bloomberg mee wil doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Verder won de in New York genoteerde voetbalclub Manchester United dik 11 procent, na nieuws dat een aandeelhouder een belang van 10 procent heeft verkocht in rivaal Manchester City.

De euro was 1,1001 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden 0,5 procent minder op 58,11 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent, tot 64,13 dollar per vat.