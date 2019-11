ACM waarschuwt aanbieders glasvezeldiensten

Aanbieders van glasvezeldiensten moeten consumenten beter informeren over hun aanbod. Vooral omdat in veel gevallen glasvezelnetwerken nog aangelegd moeten worden, terwijl het contract door de consument al is getekend. Veel klanten blijven daardoor in het ongewisse als het gaat over de uiteindelijke leverdatum. Vaak worden netwerken pas aangelegd als daar voldoende klanten voor zijn.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt aanbieders van glasvezeldiensten dat zij consumenten beter moeten informeren. Het moet voor de consument duidelijk zijn waarvoor wordt getekend en wanneer de daadwerkelijke levering van de glasvezeldienst kan worden verwacht. De ACM vindt dat contracten daarom een leverdatum moeten bevatten.

De toezichthouder ontvangt regelmatig vragen en meldingen over glasvezel. Waar nodig zullen aanbieders worden aangesproken op hun gedrag. Bij aanhoudende signalen over mogelijke misstanden kan de ACM besluiten om boetes op te gaan leggen. Ook gaat de waakhond consumenten op hun rechten wijzen.