BMW gaat elektrische Mini’s bouwen in China

Autobouwer BMW gaat in China elektrische Mini’s produceren. Daarvoor zet het Duitse bedrijf samen met zijn Chinese partner Great Wall Motor een fabriek op, waar op termijn zo’n 160.000 auto’s per jaar van de band moeten rollen. Samen zullen de twee zo’n 650 miljoen euro investeren in de nieuwe fabriek, die in 2022 klaar moet zijn.

BMW onthulde eerder dit jaar nog de eerste elektrische Mini in zijn fabriek in het Britse Oxford. Ook bij VDL Nedcar in het Limburgse Born worden Mini’s gemaakt, maar niet de elektrische variant.

De Duitsers laten overigens al langer lokaal BMW’s produceren in samenwerking met een ander Chinees bedrijf. BMW heeft elektrisch rijden tot speerpunt bestempeld voor de toekomst. Alle modellen van het concern zouden op termijn in een elektrische variant kunnen worden gemaakt.