Personeelstekort horeca naar recordhoogte

Het ondernemersvertrouwen in de horeca stond aan het begin van het vierde kwartaal op 1,9. Dit is de laagste stand in bijna zes jaar. Het aantal bedrijven dat heeft aangegeven te kampen te hebben met personeelstekort is daarentegen gestegen naar een recordhoogte van 35 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het tekort aan arbeidskrachten is ook terug te zien in de ruim 23.000 openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het derde kwartaal. Over komend jaar zijn de ondernemers iets positiever dan een jaar geleden. De verschillen tussen logiesverstrekking en eet-en drinkgelegenheden zijn groot, merkt het statistiekbureau daarbij op.

In de logiesverstrekking verwacht per saldo 31 procent van de ondernemers in 2020 meer om te zetten dan in 2019, terwijl 7 procent een afname in personeel voorziet. Ondernemers in eet- en drinkgelegenheden zijn iets minder positief over hun omzetverwachting. Per saldo 16 procent denkt meer om te zetten dan in 2019. Ze zijn echter wel positief over hun personeelssterkte.

De omzet van de horeca steeg in het derde kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, maar het volume nam af. De opbrengsten van logiesverstrekking stegen met 0,1 procent, de omzet van eet- en drinkgelegenheden met 0,2 procent.

Bij logiesverstrekkers nam de omzet van hotels met 0,4 procent toe. Maar bij overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, daalde de omzet met 0,9 procent. Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en caf├ęs, wisten 0,2 procent meer om te zetten. Daarmee groeit de omzet van eet- en drinkgelegenheden volgens het CBS al vier jaar op rij.