Essent mag energieaanbieder Vandebron kopen

Energieaanbieder Vandebron komt definitief in handen van Essent. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat na de overname voldoende concurrentie overblijft.

Vandebron koppelt huishoudens en bedrijven aan lokale energieproducenten. De onderneming blijft onafhankelijk werken. Bij Vandebron werken ongeveer driehonderd mensen. Voor hen verandert niets.

Het in 2014 opgerichte Vandebron heeft ruim tweehonderd energiebronnen, vaak boeren met een windmolen of zonnepanelen, en meer dan 200.000 klanten. Essent, dat geen eigen energiecentrales heeft, levert stroom en gas aan ruim 2,5 miljoen klanten in Nederland. Het bedrijf is onderdeel van energiereus E.ON, die in verschillende Europese landen zo’n 50 miljoen klanten heeft.