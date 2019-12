‘Nederland wil bescherming van bedrijven’

Nederland wil dat Europa bedrijven kan beschermen tegen overnames door staatsbedrijven uit bijvoorbeeld China. Dat staat in een Nederlands voorstel aan de Europese Commissie, dat door de Britse zakenkrant Financial Times is ingezien.

Zo wil Nederland dat het Europese mededingingsbeleid op de schop gaat. Overnames van bedrijven moeten niet alleen worden beoordeeld op de marktmacht van de combinatie, maar de commissie zou ook moeten kijken naar de verstorende invloed van staatsbedrijven, of bedrijven die met financiële staatshulp veel slagkracht krijgen. Het zou voor dat soort ondernemingen dan verboden kunnen worden om bedrijven tegen hoge prijzen over te nemen.

Maar ook acties tegen het aanbieden van producten en diensten tegen te lage prijzen om een plek op de markt te veroveren moeten in het arsenaal van de mededingingswaakhond komen. Die maatregelen zijn met name gericht tegen staatsbedrijven uit niet-EU-landen of bedrijven die door niet-Europese landen gesteund worden. Den Haag bespreekt volgens de zakenkrant zijn ideeën met diverse Europese hoofdsteden.