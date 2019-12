Nikkei klimt door handelsoptimisme

De Japanse effectenbeurs is donderdag met winst geëindigd. Het optimisme over een handelsdeal keerde terug op de beursvloeren na berichten dat Washington en Peking een stap dichterbij een gedeeltelijk handelsakkoord zijn gekomen. Ook een omvangrijk stimuleringspakket van de Japanse overheid om de kwakkelende economie aan te jagen werd positief ontvangen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,7 procent hoger op 23.300,09 punten. Het totale steunpakket van de Japanse regering bedraagt omgerekend zo’n 216 miljard euro, waarvan de helft bestaat uit fiscale maatregelen. Bij de bedrijven waren vooral de staalproducenten, die gevoelig zijn voor de handelsperikelen, in trek. Nippon Steel kreeg er bijna 7 procent bij, JFE Holdings won 5,2 procent en Kobe Steel klom 4,3 procent. Robotmaker Fanuc, een zwaargewicht in de Nikkei, dikte 2 procent aan.

De beurs in Shanghai liet tussentijds een winst zien van 0,6 procent en in Hongkong ging de Hang Seng-index 0,4 procent vooruit. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de handelsgesprekken met China goed verlopen. Eerder meldde persbureau Bloomberg al dat de Verenigde Staten en China mogelijk sneller dan verwacht tot een akkoord kunnen komen. De All Ordinaries in Sydney eindigde 1,2 procent in de plus. De Kospi in Seoul bleef achter met een verlies van 0,3 procent.