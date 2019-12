Producent Roundup in gesprek over schikkingen

Het Duitse chemieconcern Bayer gaat mogelijk schikken in rechtszaken rond onkruidverdelger Roundup. De onderneming is hierover in gesprek met aanklagers. Om daar tijd voor vrij te maken worden twee rechtszaken in de Verenigde Staten uitgesteld. Bayer is aangeklaagd door duizenden mensen, die zeggen kanker te hebben gekregen doordat ze de omstreden onkruidbestrijder gebruikten.

Het Duitse chemiebedrijf kreeg Roundup in handen door de overname van Monsanto. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is, maar in eerdere rechtszaken rond Roudup werd Bayer veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen.

Het uitstel betreft overigens twee rechtszaken, die begin volgend jaar zouden beginnen in Californië. Volgend jaar staan nog wel een aantal andere Roundup-zaken op de rol. In de Verenigde Staten lopen bijna 43.000 zaken tegen Bayer vanwege de onkruidbestrijder, liet het bedrijf in oktober weten. Een schikking kan een voorbode zijn van meer afspraken met klagers.