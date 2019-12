Stikstof en PFAS zitten orders bouwers dwars

De hoeveelheid werk die bouwbedrijven op de plank hebben, is in oktober gedaald tot het laagste niveau van het jaar. Tegelijkertijd heeft 15 procent van de bouwers last van PFAS- en stikstofproblematiek, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens de organisatie is het effect van die crises daarmee duidelijk zichtbaar in de hoeveelheid bouwopdrachten

Ondernemers in de bouw hadden gemiddeld voor 9,4 maanden werk voor de boeg. Dat is een halve maand minder dan in september. “Door stikstofproblemen stokte met name de vergunningverlening voor bouwprojecten. Daardoor kwamen er niet de gebruikelijke nieuwe opdrachten bij”, zegt onderzoeker Martin Koning van het EIB.

Veel bouwplannen kwamen stil te liggen nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig had verklaard. De sector kreeg ook te maken met een strenge minimumwaarde voor de hoeveelheid van de chemische stoffengroep PFAS, waardoor praktisch geen grond mocht worden vervoerd.

De bouwwereld is ook voor het eerst sinds tijden negatief over het aannemen van personeel. Er zijn nu iets meer ondernemers die verwachten dat hun personeelsbestand inkrimpt dan werkgevers die op een toename rekenen.