Wall Street hoger na sterk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook was er optimisme over het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China, nu Peking vrijstellingen gaat verlenen voor heffingen op de import van sommige Amerikaanse landbouwproducten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 27.912 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3141 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8638 punten.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in november 266.000 banen bij. Economen rekenden in doorsnee op 183.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Het banenrapport wordt door de financiële markten scherp in de gaten gehouden, mede omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Het Chinese ministerie van Financiën maakte bekend dat bepaalde importeurs geen extra heffingen hoeven te betalen op onder andere soja en varkensvlees uit de VS. Die hogere tarieven waren eerder ingevoerd als vergelding voor handelsbarrières die het Witte Huis had opgeworpen in de handelsoorlog. Dit kan worden gezien als signaal dat de VS en China nader tot elkaar komen in het handelsoverleg.

Bedrijven die doorgaans vatbaar zijn voor handelsperikelen stonden bij de winnaars. Chipfondsen als Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia stegen tot 1,8 procent. Machinebouwer Caterpillar kreeg er 1,3 procent bij en Apple ging 1,1 procent vooruit.

Ook Uber Technologies (min 1,5 procent) kon op aandacht rekenen. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app maakte bekend vorig jaar meer dan 3000 meldingen te hebben gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door chauffeurs of passagiers die het platform gebruiken.