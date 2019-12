AEX levert nipt in op rode beursdag

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend in het rood geëindigd. Ook de AEX-index in Amsterdam leverde in, zij het maar nipt. Beleggers deden het rustig aan na de stevige winsten van afgelopen vrijdag. Een onverwachte sterke daling van de Chinese export in november zorgde daarbij voor enige koersdruk.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie lager op 602,26 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 891,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was Takeaway.com met een verlies van 2,1 procent. Techinvesteerder Prosus verhoogde zijn bod op het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat naar omgerekend 6,1 miljard euro. Prosus is met Takeaway in een strijd om de Britten verwikkeld. Takeaway mikt op een fusie via een aandelendeal. Prosus daalde 0,1 procent op de Amsterdamse lokale markt. Just Eat won 0,5 procent in Londen.

Biotechnoloog Galapagos ging aan kop in de AEX met een winst van 2 procent. Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was bodemonderzoeker Fugro met een plus van 7 procent. Logistiek vastgoedbedrijf WDP sloot de rij met een min van 1,6 procent.

Centenaandeel Kardan steeg bijna 58 procent. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder heeft een geldschieter gevonden voor dochteronderneming Tahal. Shikun & Binui, een Israëlisch vastgoed- en infrastructuurbedrijf, verschaft Tahal een lening van zo’n 12 miljoen dollar.

Tesco dikte 4,7 procent aan in Londen. Het Britse supermarktconcern overweegt zijn winkels in Thailand en Maleisië van de hand te doen. De Britse olieproducent Tullow Oil kelderde haast 72 procent na het opstappen van de topman en het schrappen van het dividend.

Osram Licht klom een kleine 15 procent in Frankfurt. De aandeelhouders van het Duitse verlichtingsbedrijf hebben ingestemd met een verkoop aan de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 4,9 procent).

De euro was 1,1069 dollar waard tegen 1,1051 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 59,05 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 64,27 dollar.