Grootste zonnepark Nederland operationeel

Zonnepark Midden-Groningen, het grootste in zijn soort in Nederland, is operationeel. Dat meldde Chint Solar, dat de 315.000 panelen installeerde. Het park nabij Hoogezand-Sappemeer beslaat een lap grond van 117 hectare en zal minstens 32.000 huishoudens van stroom voorzien.

Volgens Chint Solar is Midden-Groningen het eerste zonnepark dat een directe aansluiting heeft met het hoogspanningsnet van TenneT. Het park werd met de steun van onder meer gemeente, provincie en het Rijk uit de grond gestampt.

De eerste plannen voor het zonnepark stammen uit 2015. Begin dit jaar werd begonnen met de aanleg en eind oktober werd het laatste paneel op zijn plek gelegd. Voor de aanleg werd onder meer 1000 kilometer kabel gelegd en werden ongeveer 85.000 palen geslagen. Circa 12.000 bomen moeten het zicht op het zonnepark voor omwonenden verminderen.