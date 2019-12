Lidstaten wijzen wet duurzaam investeren af

Een politiek akkoord over een Europees systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn, is alsnog gesneuveld. Een groep lidstaten heeft het vorige week door onderhandelaars van het Europees Parlementen en de lidstaten overeengekomen classificatiesysteem voor financiële producten woensdag afgewezen.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) noemt het “schokkend dat op dezelfde dag dat de Green Deal door de Europese Commissie is gepresenteerd, het compromis over een standaard voor duurzaam investeren wordt afgekeurd.” De Green Deal is een ambitieus klimaat- en milieuplan om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken.

Investeerders kunnen aan de hand van de ‘groene lijst’ zien of een belegging bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De regeling moet ook het ‘groenwassen’ beperken van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk worden voorgespiegeld.

Nucleaire grootmacht Frankrijk en onder meer Hongarije en Tsjechië wijzen de deal af omdat investeringen in kernenergie straks niet meer als duurzaam worden aangemerkt. Met de steun van Parijs had het principeakkoord het wel gehaald. Onderhandelaar Bas Eickhout (GroenLinks) wil opheldering van de Fransen.