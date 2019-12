Wall Street hoger na alom verwacht Fed-besluit

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen gesloten. De aandacht op Wall Street ging vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken in de VS hield als verwacht de rente onveranderd. Ook voor volgend jaar worden door de beleidsmakers in doorsnee geen rentestappen verwacht. Oplopende voorraden zorgden verder voor lagere olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,1 procent hoger op 27.911,30 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3141,63 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent hoger gezet op 8654,05 punten.

De Fed-beslissing om de renteniveau’s ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem. De stand van de economie rechtvaardigt volgens de Fed de huidige tarieven. Verder liet de bankenkoepel in een toelichting op de vooruitzichten de term ‘onzekerheden’ weg. Voor 2021 worden over het algemeen hogere rentetarieven verwacht.

Boeing maakte een eerder verlies goed en won 0,6 procent. Luchtvaarttoezichthouder FAA hield al eind vorig jaar, nog voor een toestel van Ethiopian Airlines neerstortte, rekening met meer rampen met toestellen van het type 737 MAX. Ook liet de waakhond weten dat de 737 MAX zeker dit jaar geen groen licht krijgt om weer te mogen vliegen. Bovendien dreigen extra boetes voor de vliegtuigbouwer.

Home Depot werd 1,8 procent lager gezet. De doe-het-zelfketen verlaagde zijn omzetverwachting voor volgend boekjaar, onder druk van de minder sterke huizenmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf rekent nu voor 2020 op een omzetgroei van 3,5 tot 4 procent. De verwachtingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Chevron (min 1,4 procent) gaat tot 11 miljard dollar afschrijven op gasactiviteiten vanwege de lagere gasprijzen. De afboeking komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van gasbezittingen van Chevron in de regio Appalachia, in het oosten van de VS.

Amazon sloot 0,6 hoger. De Britse marktwaakhond CMA gaat niet zomaar akkoord met de investering van de techreus in de Britse maaltijdbezorger Deliveroo.

De euro was 1,1136 dollar waard tegen 1,1094 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 58,84 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 63,85 dollar per vat.