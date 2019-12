Kleine plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger gesloten, terwijl elders in Europa wat sterkere koersstijgingen waren te zien. De stemming werd gesteund door optimistische geluiden rond de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd. Verder verwerkten beleggers het eerste rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) onder leiding van de nieuwe president Christine Lagarde.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 599,71 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 893,40 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1 procent.

President Donald Trump meldde dat de Verenigde Staten heel dicht bij een grote handelsdeal met China zijn en dat beide partijen graag een deal willen sluiten. Komende zondag zouden nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen ingaan. Naar verluidt hebben Amerikaanse onderhandelaars de Chinezen aangeboden deze te schrappen in ruil voor toezeggingen door Peking bij aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Ook zou Washington bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met wel de helft te verlagen.

De ECB heeft zoals verwacht niet getornd aan de rentetarieven. Lagarde verklaarde dat het beleid van de centrale bank volgend jaar op de schop gaat. Vanaf januari gaat een “uitgebreide” herziening van het ECB-beleid van start. De uitkomsten daarvan worden voor het eind van volgend jaar verwacht.

Betaalbedrijf Adyen behoorde tot de koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,1 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 4,2 procent. KPN stond onderaan met een verlies van 2,7 procent. Het telecomconcern heeft zijn dochter KPN Consulting verkocht aan het Belgische softwarebedrijf Cegeka.

Takeaway verloor 0,2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft de deadline voor de overname van de Britse branchegenoot Just Eat verlengd tot 27 december. Takeaway is met techinvesteerder Prosus (plus 1,9 procent) verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat, dat 0,2 procent steeg in Londen.

De euro noteerde 1,1115 dollar tegen 1,1094 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 59,30 dollar. Brent klom 1 procent tot 64,36 dollar.