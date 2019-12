Export groeit stevig in oktober

Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de uitvoer van aardolieproducten, chemische producten, machines en apparaten steeg, aldus het statistiekbureau.

De groei is hoger dan in de voorgaande maanden. Het volume van de invoer was 4,4 procent groter dan een jaar terug. Volgens de zogeheten exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in december ongunstiger dan in oktober.