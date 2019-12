‘Verkoop nieuwbouwwoningen verder gedaald’

Woningbouwers en projectontwikkelaars verkopen dit jaar naar verwachting aanzienlijk minder nieuwbouwwoningen dan vorig jaar. De sector kampt volgens brancheorganisatie NVB met een gebrek aan betaalbare locaties om op te bouwen, waardoor het aanbod nieuwe woningen is geslonken.

In november werden 3175 nieuwbouwwoningen verkocht, 350 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vorige maand was daarmee de slechtste novembermaand voor de verkoop van nieuwe woningen sinds 2015. Voor het hele jaar verwacht de NVB maximaal 30.000 verkopen van nieuwbouwwoningen, wat 12 procent minder is dan in 2018.

Bouwers hadden dit jaar ook last van problemen rond stikstof en de groep chemische stoffen PFAS. Volgens de NVB is er nog altijd een risico dat oplossingen voor deze kwesties niet worden doorgevoerd. Voor volgend jaar voorziet de organisatie dan ook geen verbetering in de nieuwbouwverkopen.